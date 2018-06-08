В Чувашии задержанным за подготовку заказного убийства оказался депутат Евгений Андреев — СМИ

Задержанным накануне депутатом горсобрания Чебоксар оказался Евгений Андреев. Он организовал покушение на убийство своего партнера по бизнесу.

Имя депутата назвало издание «Правда ПФО», ссылаясь на источники. Подробности дела раскрыли в Следственном комитете.

Правоохранители подчеркивают, что задержанному депутату уже предъявлено обвинение в незаконном сборе сведений о частной жизни и в организации убийства по найму.

По версии следствия, Андреев в октябре 2016 года стал собирать данные о своем партнере, с которым часто ссорился. Эти сведения обвиняемый передал исполнителю убийства — 28-летнему жителю Свердловской области, передает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Вечером 25 декабря 2017 года в Северо-Западном районе Чебоксар киллер выстрелил в жертву из обреза ружья. Предпринимателю повезло, исполнитель промахнулся.

«Причастность 41-летнего обвиняемого к инкриминируемым ему деяниям удалось установить в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении исполнителя указанного особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении СКР.

Напомним, что вчера стало известно о задержании неназванного депутата горсобрания Чебоксар. Уже тогда появилась информация, что его подозревают в организации заказного убийства.