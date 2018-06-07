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В Чувашии задержали депутата горсобрания Чебоксар — СМИ

12:17, 07.06.2018
В Чувашии задержали депутата горсобрания Чебоксар — СМИ
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Правоохранители задержали одного из депутатов городского собрания Чебоксар. Он подозревается в организации заказного убийства.

Задержание проводили сотрудники спецподразделения силовых структур, передает Regnum со ссылкой на источники.

Возбуждены несколько уголовных дел. Они переданы в республиканское следственное управление СКР.

Напомним, что по подозрению в организации заказного убийства в феврале этого года был задержан совладелец удмуртской «дочки» «Газпрома» Владимир Тумаев. На сегодня он находится под арестом.

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