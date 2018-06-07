В Чувашии задержали депутата горсобрания Чебоксар — СМИ

Правоохранители задержали одного из депутатов городского собрания Чебоксар. Он подозревается в организации заказного убийства.

Задержание проводили сотрудники спецподразделения силовых структур, передает Regnum со ссылкой на источники.

Возбуждены несколько уголовных дел. Они переданы в республиканское следственное управление СКР.

Напомним, что по подозрению в организации заказного убийства в феврале этого года был задержан совладелец удмуртской «дочки» «Газпрома» Владимир Тумаев. На сегодня он находится под арестом.