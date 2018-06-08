Топ-менеджера «Роснано» Андрея Горькова задержали по новому обвинению

ГСУ СК РФ предъявил новое обвинение управляющему директору «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрею Горькову.

Ранее ему инкриминировалось причинение компании ущерба в размере более 700 млн руб., однако вину он не признал. Сегодня вечером должен был истечь предельный срок его ареста. Но вместо того, чтобы выйти на свободу, он вновь должен будет отвечать, но уже по делу об особо крупном мошенничестве при вложении средств в инвестиционные проекты, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, мужчину задержали год назад. Уже тогда следователи говорили о неопровержимых доказательствах вины Горькова, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности.