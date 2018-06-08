В Перми выберут самую красивую девушку на инвалидной коляске

Конкурс красоты среди девушек на колясках «Приволжская дива» пройдет в Перми в июне.

Конкурс состоит из двух этапов: отборочного и очного. В рамках первого прошел кастинг: девушки предоставили эссе, заполнили анкеты, предоставили фотографии. На втором этапе была отобрана одна кандидатура от каждой региональной организации инвалидов.

В итоге, на «Приволжскую диву» заявились 12 красавиц из городов округа. Участницы уже прибыли в Пермь, где побывали на экскурсиях, мастер-классах, тренингах и репетициях.

«Задача конкурса — привлечь внимание общества к людям, имеющим ограничения здоровья, к важности вопросов формирования доступной среды для всех маломобильных граждан», — отметили организаторы.

Финальное шоу пройдет 27 июня в Доме народного творчества «Губерния». Подобное мероприятие состоится впервые в ПФО.

Напомним, в конце мая в Казани прошел конкурс красоты среди иностранных студенток.