Власти Ижевска предложили штрафовать за нарушение дизайн-кода

Муниципальная милиция администрации Ижевска предложила ввести штрафы за несоблюдение дизайн-кода города. Соответствующее обращение внесено в Госсовет Удмуртии.

Начальник управления муниципальной милиции Рустам Маликов рассказал, что нововведения уже согласованы с прокуратурой и Минюстом, пишет «Коммерсант».

Согласно инициативе, до июля 2018 года в центре города все вывески и рекламные конструкции должны быть оформлены в соответствии с новыми стандартами. В августе милиция планирует начать проверки.

В рамках ввода дизайн-кода в Ижевске на первоначальном этапе изменения коснутся территории от Пушкинской до Советской. До 30 июля 2018 года предприниматели должны привести вывески и рекламные конструкции в соответствие с новыми стандартами.

Напомним, что более половины рынка наружной рекламы Ижевска заняли две компании — это ООО «Комос-Недвижимость» и ООО «Комос-Медиа».