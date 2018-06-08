Александр Овечкин — самый ценный игрок Кубка Стэнли 2018

НХЛ признала российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина самым ценным игроком плей-офф Кубка Стенли и лучшим снайпером как регулярного первенства, так и плей-офф — 49 и 15 шайб соответственно. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Напомним, что Александр Овечкин впервые в своей карьере завоевал Кубок Стенли, добившись для «Вашингтона» выхода в финал плей-офф НХЛ и победы над «Вегас Голден Найтс» с общим счетом в серии матчей 4:1 в пользу «Вашингтона».

Последний раз «Вашингтон Кэпиталз» выходили в финал плей-офф НХЛ в 1998 году, но уступил «Детройту».