Арбитраж Башкирии отказался взыскивать с застройщика ЖК «Уфимский кремль» 78 миллионов рублей

Арбитражный суд Башкирии отказал мэрии Уфы в иске к компании «Селена» (застройщик ЖК «Уфимский кремль») на 78 млн рублей. Причиной иска послужило обязательство компании передать городу инженерную инфраструктуру.

При этом по решению суда горадминистрация имеет право требовать компенсацию ливневками, газо- и водопроводом, а также канализацией, пишет «Коммерсант».

В 2013 году «Селена» и мэрия заключили договоры, по которым компания получала право подключиться к муниципальным сетям для строительства двух многоэтажек на улице Октябрьской революции. Взамен застройщик должен был выплатить городу 50,32 млн рублей компенсации.

Позже власти Уфы и «Селена» заключили допсоглашение, по которому застройщик обязался вместо денег построить и передать городу готовую инфраструктуру. Это должно было произойти в 2015 году.