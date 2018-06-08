Moody's повысило рейтинги банка «ФК Открытие» до В1 с «позитивным» прогнозом

Moody's повысило рейтинги банка «ФК Открытие» до В1 с В2 с «позитивным» прогнозом.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's планировало пересмотреть рейтинги банка «ФК Открытие». Ранее депозитные и долгосрочные рейтинги находились на уровне «В2». Базовую оценку кредитоспособности банка агентство повысило с уровня «Сa» до «Сaa3». Изменения связаны с краткосрочным финансированием «Открытия» Центробанком России.

Напомним, что ЦБ получил контроль над 99,9% банка в середине декабря. В начале месяца регулятор выделил дополнительные 456,2 млрд рублей на оздоровление «Открытия», перед этим банку уже было предоставлено около 1 трлн рублей.