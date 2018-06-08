Правительству разрешили наказывать нефтяников за рост цен на АЗС — СМИ

Правительство РФ получит право повышать экспортные пошлины на бензин, дизельное топливо и авиакеросин втрое.

Предполагается, что это будет наказанием для нефтяников, резко понижающим доходность экспорта. Применяться мера будет в случае поднятия цен на бензин. Нефтяники обещали заморозить цены в конце мая, пока это условие выполняется.

Эксперты считают, что для стабилизации цен на АЗС пошлину на дизтопливо нужно поднять вдвое, а на бензин — до максимального уровня 90% от пошлины на нефть, сообщает «Коммерсантъ».

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что цены на бензин растут из-за неправильного регулирования в сфере энергоресурсов. Позже стало известно, что правительство РФ разработало проект об экспортных пошлинах на нефтепродукты, который в ближайшее время могут внести в Госдуму.