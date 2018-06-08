IC Holding заинтересовалась проектом модернизации Заинской ГРЭС
Вчера, 7 июня, генеральный директор АО «Татэнерго» встретился с представителями турецкой компании IC Holding, которая заинтересовалась модернизацией Заинской ГРЭС.
Крупнейшая станция региона (11 блоков по 200 МВт), несмотря на наличие в исправном состоянии всего оборудования, стала неконкурентоспособной на рынке электроэнергии и мощности, где за последние годы произошло существенное обновление оборудования, сообщает пресс-служба компании.
Ранее интерес к татарстанскому ТОСЭР «Челны» выразила компания из Великобритании, которая производит и поставляет высококачественные самоходные и прицепные сельскохозяйственные опрыскиватели.
Справка
Заинская ГРЭС — тепловая конденсационная электростанция Татарстана, расположенная в городе Заинск вблизи Заинского водохранилища на реке Зай. Является крупнейшим производителем электричества в Татарстане.
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