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IC Holding заинтересовалась проектом модернизации Заинской ГРЭС

08:29, 08.06.2018
IC Holding заинтересовалась проектом модернизации Заинской ГРЭС
Фото: ru.m.wikipedia.org / Titan Titanov

Вчера, 7 июня, генеральный директор АО «Татэнерго» встретился с представителями турецкой компании IC Holding, которая заинтересовалась модернизацией Заинской ГРЭС.

Крупнейшая станция региона (11 блоков по 200 МВт), несмотря на наличие в исправном состоянии всего оборудования, стала неконкурентоспособной на рынке электроэнергии и мощности, где за последние годы произошло существенное обновление оборудования, сообщает пресс-служба компании.

Ранее интерес к татарстанскому ТОСЭР «Челны» выразила компания из Великобритании, которая производит и поставляет высококачественные самоходные и прицепные сельскохозяйственные опрыскиватели.

Справка

Заинская ГРЭС — тепловая конденсационная электростанция Татарстана, расположенная в городе Заинск вблизи Заинского водохранилища на реке Зай. Является крупнейшим производителем электричества в Татарстане.

ПромышленностьЭнергетика Татарстан
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