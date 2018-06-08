IC Holding заинтересовалась проектом модернизации Заинской ГРЭС

Вчера, 7 июня, генеральный директор АО «Татэнерго» встретился с представителями турецкой компании IC Holding, которая заинтересовалась модернизацией Заинской ГРЭС.

Крупнейшая станция региона (11 блоков по 200 МВт), несмотря на наличие в исправном состоянии всего оборудования, стала неконкурентоспособной на рынке электроэнергии и мощности, где за последние годы произошло существенное обновление оборудования, сообщает пресс-служба компании.



Ранее интерес к татарстанскому ТОСЭР «Челны» выразила компания из Великобритании, которая производит и поставляет высококачественные самоходные и прицепные сельскохозяйственные опрыскиватели.