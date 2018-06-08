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ЦБ РФ назвал умеренным уровень конкуренции на рынке управляющих и брокерских услуг

06:29, 08.06.2018
ЦБ РФ назвал умеренным уровень конкуренции на рынке управляющих и брокерских услуг
Фото: ru.wikipedia.org / High Contrast

Центробанк России назвал умеренным уровень конкуренции на рынке управляющих и брокерских услуг.

«В настоящее время значительная часть рассмотренных сегментов российского финансового рынка можно охарактеризовать как олигополию с конкурентным окружением, считают авторы доклада. Это в целом соответствует международным тенденциям в странах с развивающимся финансовым рынком. Однако такая структура рынка создает риски доступности финансовых услуг для населения, может приводить к снижению их качества, повышению тарифов, ослаблению стимулов к внедрению инновационных решений», — говорится в пресс-релизе к докладу ЦБ.

Также в документе предлагаются меры по повышению конкуренции в области страхования, в секторе платежей и переводов. Кроме того, производится анализ новых финансовых технологий и бизнес-моделей.

Ранее в ходе традиционного бизнес-бранча газеты «Реальное время» представители казанских брокерских компаний рассказали о своем видении тенденций и перспектив развития финансовых рынков России.

ЭкономикаБанки
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