Молодежи хотят предложить «ненапрягающие» инструменты накопления на пенсию

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что молодежи для накопления на пенсию нужно предложить удобные инструменты.



«Прежде всего, вести больше разъяснительной работы, и предлагать молодежи такие инструменты, которые ее не сильно напрягали бы в плане отказа от своих ценностей», — рассказал Швецов.

«Не все так плохо, говорят, что поколение Y взрослее становится, по менталитету похоже на поколение X», — добавил он.

Ранее в Банке России заявили, что поведение молодежи может подорвать пенсионную систему страны в ее нынешнем виде.