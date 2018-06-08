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Молодежи хотят предложить «ненапрягающие» инструменты накопления на пенсию

01:28, 08.06.2018
Молодежи хотят предложить «ненапрягающие» инструменты накопления на пенсию
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что молодежи для накопления на пенсию нужно предложить удобные инструменты.

«Прежде всего, вести больше разъяснительной работы, и предлагать молодежи такие инструменты, которые ее не сильно напрягали бы в плане отказа от своих ценностей», — рассказал Швецов.

«Не все так плохо, говорят, что поколение Y взрослее становится, по менталитету похоже на поколение X», — добавил он.

Ранее в Банке России заявили, что поведение молодежи может подорвать пенсионную систему страны в ее нынешнем виде.

ЭкономикаБанки
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