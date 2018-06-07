Россия дала первое разрешение на прокладку «Северного потока — 2»

Nord Stream 2 AG, компания-оператор проекта «Северный поток — 2», получила первое разрешение на строительство газопровода от России и ожидает второе в ближайшее время.



«Nord Stream 2 необходимо получить в России два основных разрешения. Помимо выданного сегодня, предстоит получить разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ от Росприроднадзора. Ожидается, что разрешение будет выдано в ближайшее время», — передает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

Разрешение выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в соответствии с установленной процедурой.

Ранее строительство газопровода одобрили Германия, Финляндия и Швеция. Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии.