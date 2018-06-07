ХК «Салават Юлаев» и омский «Авангард» произвели еще один обмен
ХК «Салават Юлаев» и омский «Авангард» произвели обмен, сообщает пресс-служба уфимского хоккейного клуба.
Башкирская команда получила права на серебряного призера молодежного чемпионата мира-2016, нападающего Артура Лауту. В обратном направлении проследует вратарь «Толпара» Георгий Дубровский.
Игровая карьера Лауты:«Омские ястребы» (Омск, 2013—2014), «Авангард» (Омск, 2014—2018), «Югра» (Ханты-Мансийск, 2017). Статистика в КХЛ: 79 матчей, 9 (7+2) набранных очков, 30 штрафных минут.
Недавно «Салават Юлаев» провел традиционный летний спортивный фестиваль «Мое зеленое лето», в котором приняли участие представители системы клуба и баскетболисты «Уфимца».
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