В Чувашии главой республиканского управления Минюста назначена Ольга Никонова
Сегодня в Чебоксарах состоялось представление нового начальника управления Министерства юстиции РФ по Чувашии. Им стала Ольга Никонова, занимавшая должность замначальника управления с 2012 года.
Ей было вручено служебное удостоверение, передает пресс-служба правительства ЧР.
На мероприятии обсудили необходимость четкого взаимодействия управления со всеми органами власти. Также обсудили контроль за некоммерческими организациями.
«Под ликом некоммерческих организаций могут скрываться деструктивные элементы и проявления экстремисткой деятельности», — заявил начальник главного управления Минюста по Нижегородской области Сергей Быстревский.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что республиканские и федеральные власти работают над общим результатом — стабильностью в обществе.
Отметим, что в 2003 году Никонова окончила Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова по специальности «Юриспруденция». Тогда же пришла в Минюст Чувашии.ОбществоВласть
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