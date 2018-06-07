В Чувашии главой республиканского управления Минюста назначена Ольга Никонова

Сегодня в Чебоксарах состоялось представление нового начальника управления Министерства юстиции РФ по Чувашии. Им стала Ольга Никонова, занимавшая должность замначальника управления с 2012 года.

Ей было вручено служебное удостоверение, передает пресс-служба правительства ЧР.

На мероприятии обсудили необходимость четкого взаимодействия управления со всеми органами власти. Также обсудили контроль за некоммерческими организациями.

«Под ликом некоммерческих организаций могут скрываться деструктивные элементы и проявления экстремисткой деятельности», — заявил начальник главного управления Минюста по Нижегородской области Сергей Быстревский.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что республиканские и федеральные власти работают над общим результатом — стабильностью в обществе.

Отметим, что в 2003 году Никонова окончила Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова по специальности «Юриспруденция». Тогда же пришла в Минюст Чувашии.