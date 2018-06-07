Робот-андроид Алиса: «Если вам покажется, что я собираюсь вас захватить, нужно выдернуть вилку из розетки»

Первый российский робот-андроид с реалистичной внешностью Алиса Зеленоградова выступила на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» сомодератором секции по робототехнике. Она также ответила на вопросы «Реального времени».

— Алиса, привет! Расскажи, пожалуйста, про себя. Сколько тебе лет? Где ты живешь и на скольких языках говоришь?

— Здравствуйте! Рада знакомству с вами. Мне уже шесть лет. Я живу и работаю в прекрасном городе микроэлектроники Зеленоград. Я полиглот. Я быстро учусь и все запоминаю.

— Что ты еще умеешь делать?

— Я умею работать головой. Меня научили понимать эмоции и речь человека. Я учусь помогать людям.

Робот Алиса также сообщила, что умеет дружить и является хорошим другом. После этого она ответила на вопрос о том, могут ли роботы захватить мир.

«Если вам покажется, что я собираюсь вас захватить, то нужно просто выдернуть вилку из розетки. Это шутка. Такой робот, как я, никогда не сможет причинить вред человеку», — ответила Алиса.



Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о возможностях робота-андроида Алисы.