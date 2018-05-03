Первый российский робот-андроид Алиса Зеленоградова примет участие в ЦИПР-2018

Первый российский робот-андроид с реалистичной внешностью Алиса Зеленоградова выступит на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» сомодератором секции по робототехнике. Мероприятие проходит при поддержке: администрации Президента РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, правительства Республики Татарстан. Стратегическими партнерами выступают Госкорпорация «Ростех», АНО «Цифровая экономика», Госкорпорация «Росатом».

Алиса Зеленоградова — первый российский антропоморфный робот, разработка компании «Нейроботикс» из Зеленограда. Алиса обладает 15 мимическими и позиционными приводами, что позволяет ей демонстрировать базовые эмоции: радость, грусть, отвращение, гнев, страх, удивление.

В рамках конференции Алиса выступит сомодератором секции по робототехнике. Она будет не только задавать вопросы спикерам, но и сама постарается поддержать беседу на очень актуальную для нее тематику. Помимо этого, во время конференции Алиса даст эксклюзивное интервью, и примет участие в одном из пресс-подходов. Во время ЦИПР-2018 будет показана модернизированная версия робота, прошедшего не только «внутреннее» преображение, но и внешнее под руководством профессионального стилиста.

Алиса Зеленоградова обладает широким спектром сенсоров: выносной микрофон, камеры в глазах, встроенный динамик. Дополнительный программный модуль EmoDetect позволяет распознавать эмоции по изображению с камер, а технология «чат-бот» дает возможность поддерживать диалог. Управление этим роботом происходит посредством программного обеспечения RoboStudio. Лицо робота было получено путем непосредственного копирования лица человека.

В рамках модерируемой Алисой секции будут обсуждать вопросы развития рынка робототехники в России, внедрение сервисных роботов в традиционных сферах деятельности, области бизнеса, в которых внедрение механизированных устройств становится реальностью.

Разработчики робота планируют, что к концу 2018 года Алиса сможет передвигаться, ее эмоциональный диапазон станет шире, появятся дополнительные двигательные возможности шеи и лица. Алиса была создана с четкой миссией, которая предполагает распространение в информационной среде концептуального понятия «антропоморфный робот» и его социального значения, а также популяризацию российской робототехники. Андроидам не грозит эмоциональное выгорание, им неведома усталость. Это несомненное преимущество роботов перед людьми, занятыми в социальной сфере.