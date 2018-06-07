Капитан сборной Ирана не считает проблемой играть в волейбол в месяц Рамадан

Капитан сборной Ирана Мир Саид Маруф-Лакрани на пресс-конференции в Уфе перед стартом 3 тура мужской волейбольной Лиги наций — 2018 ответил на вопрос о соблюдении поста в месяц Рамадан для своих товарищей по команде:

— Вы, наверное, не знаете, что если ты выезжаешь за пределы страны, то пост держать не обязательно. И вернемся мы в Иран, скорее всего, в последние дни месяца Рамадан. Поэтому все игроки питаются нормально, сложности здесь никакой нет, — цитирует капитана корреспондент «Реального времени».

Сборная Ирана свой первый поединок в уфимском туре сыграет против соперников из Китая 8 июня, в матче открытия этого этапа.

