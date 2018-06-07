Президент России поддержал строительство мусоросжигательных заводов

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил о необходимости строительства мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов. По словам главы государства, они должны отвечать всем современным требованиям безопасности.

«Речь, безусловно, идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку, а о предприятиях самых современных, с новейшими технологиями. Нужно вести работу вместе с общественниками, с региональными властями», — заявил президент.



Путин также привел в пример Японию, где мусоросжигательные заводы работают в центре мегаполисов и не вызывают никаких нареканий граждан.

По словам президента России, к 2024 году в стране будет построено 200 заводов по утилизации отходов.

Путин также добавил, что следует ввести персональную ответственность за решение таких вопросов. Координировать работу ведомств будет вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

Следить за прямой линией президента России вы можете в текстовой трансляции «Реального времени».

