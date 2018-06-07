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Президент России поддержал строительство мусоросжигательных заводов

15:45, 07.06.2018 1
Президент России поддержал строительство мусоросжигательных заводов
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил о необходимости строительства мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов. По словам главы государства, они должны отвечать всем современным требованиям безопасности.

«Речь, безусловно, идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку, а о предприятиях самых современных, с новейшими технологиями. Нужно вести работу вместе с общественниками, с региональными властями», — заявил президент.

Путин также привел в пример Японию, где мусоросжигательные заводы работают в центре мегаполисов и не вызывают никаких нареканий граждан.

По словам президента России, к 2024 году в стране будет построено 200 заводов по утилизации отходов.

Путин также добавил, что следует ввести персональную ответственность за решение таких вопросов. Координировать работу ведомств будет вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

Следить за прямой линией президента России вы можете в текстовой трансляции «Реального времени».

ОбществоИнфраструктура
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:11
    Ну что противники МСЗ (жители Осиново, новой Туры, Залесного), теперь Вас вообще никто слушать не будет. Старший сказал ....
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