В Нижегородской области у Филиппа Киркорова украли восемь костюмов почти на 700 тысяч рублей

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В городе Павлово Нижегородской области неизвестные похитили восемь концертных костюмов у труппы Филиппа Киркорова. Ущерб оценили в $11 тысяч, или около 700 тысяч рублей.

Кражу совершили в ночь на понедельник из грузовика, припаркованного возле ФОК «Звезда», где и должен состояться концерт, передает «Интерфакс».

Полиция ведет расследование. Пресс-секретарь Киркорова Ольга Алексеева рассказала, что выступление не будет сорвано из-за кражи.

«Концерт состоится. Все билеты проданы, и нет причин, чтобы отменять шоу», — цитирует ее агентство.