Владимир Гранат: «Больше всего в футболе бесят симуляции»

Защитник казанского «Рубина» и сборной России в беседе с изданием Sport24 ответил на 19 случайных вопросов и рассказал о своем видении футбола и о личной жизни.

— Что вас больше всего бесит в футболе?

— Симуляции, показуха. Когда кто-то падает, корчится от боли и выпрашивает для соперника желтую карточку, а потом встает и спокойно играет дальше. В этом плане больше импонирует хоккей.

— Оливер Кан сказал после финала Лиги чемпионов: «Получая травмы, все футболисты плачут. Когда это стало нормой?»

— Полностью согласен. Смотрели «Реал» — «Ливерпуль» на сборе в Австрии всей командой. Когда травмировались Салах, а через минуту Карвахаль, я спросил: «Почему они плачут-то?» Федя Смолов ответил: «Наверное, из-за того, что чемпионат мира пропустят». Если бы со мной что-то случилось, я бы не заплакал. Думаю, это не красит футболиста.

— Стадион с самой мощной атмосферой, на которых вы играли?

— Лучше всего болеют фанаты «Селтика» и ПСВ. Но если говорить о стадионе, то ничего круче «Краснодара» я не видел. Ощущение, что попадаешь в какое-то мегашоу, спродюсированное голливудской кинокомпанией. Очень круто!

— Три футболиста, против которых сложнее всего играть один в один?

— Дуглас Коста. Он нереально быстрый и техничный, его просто невозможно остановить. Еще понравился Гризманн. И, пожалуй, Халк.

— Три лучших защитника мира прямо сейчас?

— Давид Алаба. Джошуа Киммих. И Серхио Рамос — не понимаю, почему на него все обрушились из-за травмы Салаха. Он же вообще не виноват, там абсолютно игровой момент. Плюс он все-таки защитник и не должен при виде Салаха разводить руками и говорить: «Мохаммед, забивай».

— Лучший друг среди футболистов?

— У меня в принципе друзей не очень много, а среди футболистов… Антон Шунин, Федя Смолов, Сослан Джанаев и Федя Кудряшов. Они — самые близкие.



Напомним, Владимир Гранат вместе с Федором Кудряшовым вошли в окончательный список футболистов, которые примут участие в чемпионате мира 2018 в составе сборной России.