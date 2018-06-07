Путин о Мутко: «Отправлять его на пенсию невозможно, пусть работает»

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко много сделал для развития спорта и физической культуры в России, заявил в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

Моряки спросили президента, можно ли на кораблях нарисовать Мутко, чтобы они были непотопляемы.

«Наши корабли и так непотопляемы», — заявил Путин.

По его словам, если проанализировать деятельность Мутко на посту главы Минспорта, станет очевидно, что создано очень много спортивных объектов, и все они функционируют.

«Мы знаем, какая атака на него предпринималась в связи с допинговым скандалом. В этой ситуации отправлять его на пенсию невозможно. Путь работает», — отметил президент России.



Напомним, 18 мая Путин подписал указы о назначении нового правительства. Виталий Мутко теперь отвечает за строительный сектор и развитие регионов.



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