МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 8 июня

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре с 8 часов до 18 часов 8 июня.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»: утром и днем 8 июня на территории республики местами ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 16 м/с.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Возможны дожди. Максимальные температуры воздуха днем по республике составят от +12°С до +17°С.