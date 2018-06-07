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МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 8 июня

12:17, 07.06.2018
МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 8 июня
Фото: ru.wikipedia.org / A.Savin

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре с 8 часов до 18 часов 8 июня.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»: утром и днем 8 июня на территории республики местами ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 16 м/с.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Возможны дожди. Максимальные температуры воздуха днем по республике составят от +12°С до +17°С.

Общество Татарстан
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