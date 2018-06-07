Набиуллина допустила кратковременное ускорение инфляции в России выше 4%

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина не исключила, что инфляция в России может ускориться выше 4%.

«В отдельных случаях возможно кратковременное ускорение инфляции (несколько выше 4%). И не всегда разумно пытаться этого избежать, чтобы не наносить вред экономическому росту. Но если эти отклонения и будут, они не будут носить масштабного характера и будут краткосрочными»,— цитирует Набиуллину «РИА Новости».

Она также отметила, что при низкой безработице и без изменения структуры экономики ВВП России будет расти на 1,5—2% в год.

Ранее ЦБ РФ прогнозировал годовую инфляцию на уровне 3—4%.