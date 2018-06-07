ОП РФ выступила против МСЗ и предложила государству взять ответственность за переработку мусора

Общественная палата РФ выступила против строительства в России мусоросжигательных заводов (МСЗ).

Вместо этого, они предложили создать компанию с государственным участием и функцией единого оператора. То есть в зоне ответственности этой фирмы будет обращение со всеми отходами, в том числе — переработка.

По словам спикера, МСЗ — это бизнес. Однако его в вопросах мусора быть не должно, так как речь идет об экологии.

Кроме того, было предложено создать техноэкопарк под общественным контролем и настроить ресурсосбережение, наладить вторичный оборот.

Подробнее о борьбе против строительства МСЗ в Казани читайте в сюжете «Реального времени».