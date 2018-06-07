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Российские бизнесмены попросили лишить ФАС части полномочий

07:20, 07.06.2018
Российские бизнесмены попросили лишить ФАС части полномочий
Фото: fas.gov.ru

Российские бизнесмены: президент «Транснефти» Николай Токарев, совладельцы «Новатэка» Леонид Михельсон и НЛМК Владимир Лисин — отправили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросили лишить ФАС части полномочий.

Авторы письма отметили, что нельзя принимать решения по тарифам «Газпрома», «Транснефти», «Россетей» и РЖД в отрыве от стратегии их развития. Это, по их мнению, в компетенции Минэкономразвития, передают «Ведомости».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение «Роснефти», направила запросы предприятиям «Газпрома» и уведомила пять компаний об обязательствах по поставкам бензина на внутренний рынок.

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