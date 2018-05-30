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Украдены 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денег — СМИ

18:37, 30.05.2018
Украдены 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денег — СМИ
Фото: pixabay.com

Следствие начало проверку по факту пропажи 3 млн евро (более 200 млн рублей) из денег, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.

По словам источника "Интерфакса", следователи также проверят обстоятельства перевозки денег.

В свою очередь адвокат Захарченко Александр Горбатенко пояснил, что официально следствие их ни о чем не уведомляло. Однако по неофициальной информации, которой он располагает, деньги были похищены при их пересчете в одном из банков.

Ранее сообщалось, что Никулинский районный суд Москвы конфисковал имущество полковника Захарченко на сумму в 9 миллиардов рублей.

Напомним, что Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. После ему предъявили обвинения еще по нескольким эпизодам.

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