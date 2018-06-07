ISU изменил правила фигурного катания после победы Загитовой

Международный союз конькобежцев (ISU) ограничил количество прыжков, которые фигуристы могут за дополнительные баллы исполнять во второй части короткой и произвольной программы.

Новые правила начнут действовать на всех соревнованиях со следующего сезона. Такие изменения сделают программы более сбалансированными, говорится в сообщении организации.

«Аргумент, что якобы программы были не гармоничными, я не принимаю. Разве если бы у Алины была не красивая, не зрелищная программа, ей бы поставили такие оценки на Олимпийских играх?», — цитирует «Спорт-Экспресс» первого тренера Загитовой Наталью Антипину.

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова известна переносом прыжковых элементов во вторую часть программ, что позволяло спортсменке получать бонусные баллы за свои выступления.

«Эти изменения направлены не конкретно против Алины, а против всех молодых девочек, которые способны исполнять прыжки в заключительной части программ. Более взрослые, тяжелые фигуристки уже на это не способны. Безусловно, если бы правила остались прежними, для Загитовой это было бы в плюс», — добавила Антипина.

Ранее сообщалось, что Загитова вошла в состав национальной сборной на сезон 2018/19.