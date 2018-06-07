Умерла советский и российский режиссер Кира Муратова

Советский и украинский режиссер, сценаристка и актриса Кира Муратова умерла на 84-м году жизни.

О смерти режиссера сообщил супруг Муратовой Евгений Голубенко, передают «Известия».



Муратова в 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, а затем стала работать на Одесской киностудии.

Картина Муратовой «Астенический синдром» в 1990 году получила Гран-при Берлинского кинофестиваля. Фильм «Настройщик» был показан в рамках венецианского кинофестиваля. Последними работами Муратовой стали драмы «Мелодия для шарманки» и «Вечное возвращение. Кастинг».