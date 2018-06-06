Футбольный клуб «Крылья Советов» организует просмотр ЧМ-2018 на теплоходе

Футбольный клуб «Крылья Советов» приглашает всех любителей футбола принять участие в круизе, сообщает пресс-служба самарской команды.



«Предлагаем уникальную возможность окунуться в атмосферу большого футбольного праздника с 19 по 25 июня. Комфортабельный теплоход «Алексей Толстой» пройдет по маршруту городов — организаторов чемпионата мира 2018 года: Самара, Ульяновск (Саранск), Казань. Всех гостей круиза, как российских, так и зарубежных, ждет развлекательная программа, трехразовое питание, просмотр матчей в городах-организаторах, а также на больших экранах, установленных на теплоходе», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.