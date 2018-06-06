В сотню лучших вузов России вошли 17 учреждений из ПФО

Агентство RAEX составило рейтинг лучших вузов России на 2018 год. В первую сотню вошли 17 университетов из ПФО.

Лидером среди поволжских вузов остается Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ). Университет опустился на одну строчку, но все равно добрался до 16-го места.

Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского поднялся с 28-й на 26-ю позицию рейтинга.

Самарский НИУ им. академика Королева потерял четыре позиции и сейчас занял 35-ю строчку.

Казанский медуниверситет за год опустился с 37-го на 38-е место. КНИТУ-КАИ подскочил с 48-й на 41-ю строчку.

Самарский медуниверситет занял 46-ю позицию против 50-й в 2017 году.

Уфимский нефтяной университет (УГНТУ) поднялся на три строчки — до 54-го места.

Пермский политех (ПНИПУ) подскочил сразу на десять позиций до 60-го места. Нижегородский технический университет имени Алексеева занял 64-ю позицию, поднявшись на одну ступень в рейтинге.

Мордовский госуниверситет имени Огарева упал с 62-й на 67-ю позицию. Саратовский медуниверситет, наоборот, поднялся с 81-го на 79-е место.

КНИТУ-КХТИ стал лидером падения, рухнув с 68-й на 84-ю строчку. Саратовский госуниверситет также упал на восемь позиций — до 87-го места. Ижевский технический университет имени Калашникова также опустился сразу на 13 мест — до 89-й позиции.

Уфимский авиационный университет (УГАТУ) поднялся на одну строку — до 91-го места. Также на одну ступень поднялся Башкирский государственный университет (БашГУ), достигший 94-й строки.