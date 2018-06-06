ФАС планирует бороться с ростом цен на топливо за счет увеличения обязательных продаж на бирже

ФАС подготовила проект, исполнение которого должно повлиять на цены на топливо.

Эксперты пояснили, что компании зачастую манипулируют ценами, резко снижая поставки до минимальных пределов. Новый законопроект предполагает увеличение минимального проданного на биржах объема топлива, сообщают «Известия».

Отмечается, что сейчас компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны удерживать объемы реализации на бирже 10% от общего объема продаж для бензина и 5% — для дизельного топлива.

Напомним, цены на бензин продолжают неуклонно расти. Акцизы на топливо уже снизили. Идут обсуждения, как поступить с экспортными пошлинами, которые могут как повысить, так и понизить.