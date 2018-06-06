Никитин прокомментировал увольнение главы ГУММиД Гаранина

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал увольнение гендиректора МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» Юрия Гаранина.

«Решение, касающееся главы ГУММиД, — это нормальная ситуация ротации кадров», — заявил глава региона.

Никитин подчеркнул, что увольнение Гаранина не скажется на сдаче станции метро «Стрелка», передает НИА «Нижний Новгород». По словам врио губернатора, она будет сдана 12 июня, как и планировалось ранее.

Напомним, что с 5 июня Гаранин покинул пост гендиректора ГУММиД. Он сообщил, что уволен по решению собственника организации, администрации Нижнего Новгорода.