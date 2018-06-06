Генерал-майор полиции: «Матч ЧМ-2018 Россия — Уругвай попал в группу риска»

Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России, генерал-майор полиции Антон Гусев сообщил об усилении мер безопасности на ряде матчей ЧМ-2018.



«На матчах в группах риска меры безопасности на стадионе и за его пределами будут усилены. Например, к этой группе относим Россия — Уругвай, так как встреча, скорее всего, будет решающей. Те матчи, где играет Колумбия, так как ожидается много болельщиков», — передает слова Гусева корреспондент Sport24.ru.

Поединок между сборными России и Уругвая, представляющими группу «А» на чемпионате мира 2018 года, пройдет 25 июня на «Самара Арене».

Певица и актриса из Уругвая Наталия Орейро предсказала ничью в поединке ее соотечественников со сборной России.

