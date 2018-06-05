Наталья Орейро спрогнозировала ничью России и Уругвая на ЧМ-2018

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро дала свой прогноз на матч группового турнира ЧМ-2018 между Россией и Уругваем, сообщает «Спорт-Экспресс».

Эта встреча состоится 25 июня в Самаре и станет заключительной в группе «А», возможно, определяющей для участия той и другой команды в плей-офф.

— Делать прогноз очень сложно, я бы должна сказать — Уругвай, конечно, но посмотрим, как все сложится. Может быть, ничья, — приводит «Р-Спорт» слова Орейро. Также она в шутку добавила, что за такой прогноз «в Уругвае ее убьют».

Помимо россиян и уругвайцев в этом квартете играют Египет и Саудовская Аравия.

