Михаил Ефремов прокомментировал скандальный инцидент в самарском театре

Российский актер Михаил Ефремов рассказал о скандальном выступлении в Самаре в рамках интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю.

В марте на гастроли в Самару приехала труппа столичного театра «Современник». Во время спектакля «Не становись чужим» Ефремов был сильно пьян и путал текст. В результате актер вступил в полемику со зрителями и начал нецензурно ругаться.

По словам заслуженного артиста России, главную роль в произошедшем сыграло плохое настроение. Кроме того, начало спектакля пришлось отложить на полчаса из-за технических проблем — требовалось настроить звук и свет.

«Актеры сидели полчаса в гримах и костюмах, ждали, когда можно уже выходить. Потом мы начали, где-то через минуту какой-то чувачок крикнул: не слышно! В самом начале спектакля! На видео видно, что это была подстава», — рассказал Ефремов.

На вопрос, трезвым ли был актер во время выступления, Михаил ответил, что за три часа до спектакля он выпил кружку пива с коллегами.

Напомним, в комментарии РБК Ефремов заявил: «Это сложная пьеса для самарского зрителя».