Вице-президент УНИКСа Ольга Ахсанова: «Надеемся, что в будущем «Финал четырех» пройдет в Казани»

После официальной жеребьевки раздевалок вице-президент казанского УНИКСа Ольга Ахсанова рассказала о готовности команды к полуфиналу Единой лиги против подмосковных «Химок» и выразила надежду, что в будущем «Финал четырех» пройдет в Казани.

— Рады оказаться в «Финале четырех», это была одна из наших основных целей на сезон, — цитирует Ахсанову «Спорт-Экспресс». — То, что мы опробуем новый формат, показывает, что лига развивается, растет, меняется с каждым годом. Игры привлекают все больше болельщиков, мы это видим и по себе — надеемся, что и в Казани в будущем может пройти «Финал четырех». Четвертьфинал сложился для нас непросто, «Нижний Новгород» показал характер. Сейчас мы дома готовимся к встрече с «Химками» — это серьезный соперник, попавший в восьмерку лучших Евролиги. Конечно, все команды к концу сезона уже устали. Мы не исключение, хотя серьезных травм на данный момент у нас нет.

Напомним, что формат «Финала четырех» устраивается в Единой лиге впервые. В предыдущие розыгрыши плей-офф проводился в формате серий плей-офф. Новый формат уже получил ряд критических замечаний от функционеров из ведущих отечественных клубов Лиги ВТБ.



