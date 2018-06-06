Уралу Закирову и Шамилю Тарпищеву присвоили звания почетных граждан Казани
На очередной сессии Казгордумы звание почетного гражданина Казани присвоили заслуженному испытателю, доктору физико-математических наук Уралу Закирову и теннисисту, тренеру Шамилю Тарпищеву.
Решение было принято единогласно, передает корреспондент «Реального времени».
Ранее Рустам Минниханов отказался принимать звание почетного доктора КФУ, находясь в должности президента РТ. Однако он готов с благодарностью принять это почетное звание только после завершения своей работы.ОбществоКультура Татарстан
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