Минниханов отказался принимать звание почетного доктора КФУ в должности президента РТ

Рустам Минниханов не примет звание почетного доктора КФУ, находясь в должности президента РТ. Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, Минниханов готов с благодарностью принять это почетное звание только после завершения своей работы в качестве президента РТ, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, 26 мая ученый совет КФУ одобрил представление Минниханова к званию «Почетный доктор Казанского университета». Президент РТ также является действующим главой Попечительского совета вуза.

