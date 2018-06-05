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Минниханов отказался принимать звание почетного доктора КФУ в должности президента РТ

15:59, 05.06.2018 1
Минниханов отказался принимать звание почетного доктора КФУ в должности президента РТ
Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов не примет звание почетного доктора КФУ, находясь в должности президента РТ. Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, Минниханов готов с благодарностью принять это почетное звание только после завершения своей работы в качестве президента РТ, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, 26 мая ученый совет КФУ одобрил представление Минниханова к званию «Почетный доктор Казанского университета». Президент РТ также является действующим главой Попечительского совета вуза.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:40
    так он не отказался - по тексту, а готов принять....
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