В Кировской области увеличилось количество миллиардеров

Кировские налоговики подвели итоги декларационной кампании по доходам за 2017 год.

Согласно полученным данным, в регионе увеличилось число жителей, заработавших свыше 1 млрд рублей. В 2017 году было представлено четыре налоговые декларации с подобным уровнем дохода. Общая сумма налога к доплате составила 8,4 млн рублей.

Таким образом, в Кировской области добавился еще один миллиардер — в прошлом году на аналогичную дату было представлено три налоговые декларации с доходом выше 1 млрд рублей.

Всего по состоянию на 16 мая 2018 года кировчане представили 65,4 тысячи налоговых деклараций за 2017 год. Число поданных деклараций выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5%. Вместе с тем количество налогоплательщиков-физических лиц, представивших налоговые декларации, уменьшилось на 8%.

Как пояснили в региональном УФНС, увеличение количества представленных деклараций произошло за счет роста количества налогоплательщиков-физических лиц, реализующих право на получение имущественных налоговых вычетов в связи с приобретением жилья.

Напомним, владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым человеком в России, обойдя основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).