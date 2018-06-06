В Кировской области увеличилось количество миллиардеров
Кировские налоговики подвели итоги декларационной кампании по доходам за 2017 год.
Согласно полученным данным, в регионе увеличилось число жителей, заработавших свыше 1 млрд рублей. В 2017 году было представлено четыре налоговые декларации с подобным уровнем дохода. Общая сумма налога к доплате составила 8,4 млн рублей.
Таким образом, в Кировской области добавился еще один миллиардер — в прошлом году на аналогичную дату было представлено три налоговые декларации с доходом выше 1 млрд рублей.
Всего по состоянию на 16 мая 2018 года кировчане представили 65,4 тысячи налоговых деклараций за 2017 год. Число поданных деклараций выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5%. Вместе с тем количество налогоплательщиков-физических лиц, представивших налоговые декларации, уменьшилось на 8%.
Как пояснили в региональном УФНС, увеличение количества представленных деклараций произошло за счет роста количества налогоплательщиков-физических лиц, реализующих право на получение имущественных налоговых вычетов в связи с приобретением жилья.
Напомним, владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым человеком в России, обойдя основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).Состояние Лисина с начала 2018 года увеличилось на $2,17 млрд и достигло $20,19 млрд. Он занимает 45-ю строчку в рейтинге богатейших людей мира.
ЭкономикаФинансы Кировская область
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым