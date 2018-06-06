Главный тренер сборной Китая Рауль Лозано: «Мы дадим возможность игрокам набраться опыта»

Главный тренер сборной Китая по волейболу аргентинец Рауль Лозано прокомментировал предстоящие матчи Лиги наций в Уфе:

— Мы покажем свою лучшую игру и дадим возможность игрокам набраться опыта. Сборная Бразилия — сильнейшая команда в мире, Россия входит в топ-3, Иран — в топ-7. У нас хорошие соперники, у них есть ротация, причем все игроки, которые есть в заявке, очень сильные, даже те, которые выходят на замену.

Как тренер я играл, например, в хоккейном дворце в Италии. Могу сказать, что «Уфа-Арена» — один из лучших хоккейных стадионов, который я видел. Он и для волейбола подходит идеально, здесь все условия: термопокрытие, паркет, тарафлекс. Все отлично.

Матчи 3-го тура Лиги наций — 2018 пройдут на «Уфа-Арене» 8—10 июня.





