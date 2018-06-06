Новости экономики

10:01 МСК
Новости раздела
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Русского национального банка»

08:58, 06.06.2018
ЦБ отозвал лицензию у «Русского национального банка»
Фото: ru.wikipedia.org / High Contrast

Банк России отозвал лицензию у ростовского «Русского национального банка».

«Бизнес-модель ООО «Русский Национальный Банк» была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов, включая имущество, учтенное по завышенной стоимости», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что через банк проводились непрозрачные сделки. Ранее Банк России отозвал с 1 июня 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у «Бум-банка» из Нальчика и назначил временную администрацию.

ЭкономикаБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем