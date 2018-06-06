ЦБ отозвал лицензию у «Русского национального банка»

Банк России отозвал лицензию у ростовского «Русского национального банка».

«Бизнес-модель ООО «Русский Национальный Банк» была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов, включая имущество, учтенное по завышенной стоимости», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что через банк проводились непрозрачные сделки. Ранее Банк России отозвал с 1 июня 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у «Бум-банка» из Нальчика и назначил временную администрацию.