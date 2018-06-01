ЦБ РФ отозвал лицензию у «Бум-банка» из Нальчика

Банк России отозвал с 1 июня 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у «Бум-банка» из Нальчика и назначил временную администрацию.

«Использование «БУМ-БАНК», ООО рискованной бизнес-модели, ориентированной преимущественно на кредитование физических лиц, привело к формированию на балансе значительного объема активов сомнительного качества. При этом основу ресурсной базы кредитной организации составляли привлеченные от населения денежные средства», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у Объединенного кредитного банка.