Еркебулан Сейдахмет: «В будущем постараюсь перейти в «Зенит»

Нападающий ФК «Уфа» Еркебулан Сейдахмет прокомментировал свои дальнейшие планы, сообщают Vesti.kz:

«Когда завершится отпуск, «Уфа» соберется в Москве для медосмотра, а потом будут сборы в Австрии. Семак — хороший тренер. Он похож на Стойлова. В будущем постараюсь перейти в «Зенит», — сказал Сейдахмет в эфире QazSport в перерыве матча Казахстан — Азербайджан.

В этом товарищеском поединке Сейдахмет в заявку не попал. Казахская сборная победила азербайджанцев со счетом 3:0.

В составе «Уфы» Еркебулан сыграл два неполных матча, выходя на замену, в которых результативными действиями не отметился. Концовку сезона в РФПЛ провел в лазарете из-за легких повреждений.

