ЦБ РФ потратил на санацию крупных банков 2,6 трлн рублей — Набиуллина

Центробанк России потратил на санацию трех частных банковских групп 2,62 триллиона рублей.

«На санацию трех банковских групп потрачена немалая сумма. В основном она окончательная», — цитирует председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину «Reuters».

Она также отметила, что Банк России внес в капитал санированных банков 758,3 млрд рублей, и предоставил им в форме депозитов 1,86 трлн рублей.

Напомним, уже в феврале расходы ЦБ на санацию банков превысили 1,5 трлн рублей.