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Новак не исключил господдержки «Газпрома» в связи с арестом его активов

05:24, 06.06.2018
Новак не исключил господдержки «Газпрома» в связи с арестом его активов
Фото: kremlin.ru

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что вопрос о господдержке «Газпрома» может быть рассмотрен правительством после консультаций с юристами.

«Сегодня идет еще юридическая работа того процесса, который был запущен. И когда будет юристами проведена соответствующая оценка, и даны рекомендации, тогда можно будет что-то конкретное говорить», — приводит его слова ТАСС.

Вчера, 5 мая, стало известно, что суд арестовал голландские активы «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG для выплат «Нафтогазу» $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

ПромышленностьЭнергетика
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