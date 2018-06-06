Новак не исключил господдержки «Газпрома» в связи с арестом его активов

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что вопрос о господдержке «Газпрома» может быть рассмотрен правительством после консультаций с юристами.

«Сегодня идет еще юридическая работа того процесса, который был запущен. И когда будет юристами проведена соответствующая оценка, и даны рекомендации, тогда можно будет что-то конкретное говорить», — приводит его слова ТАСС.



Вчера, 5 мая, стало известно, что суд арестовал голландские активы «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG для выплат «Нафтогазу» $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.