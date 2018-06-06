Повышение НДС ускорит рост инфляции — Набиуллина

Предполагаемые реформы в России, включая повышение НДС до 20 процентов, могут увеличить инфляцию в стране на 1,5-2 процентных пункта. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.



По ее словам, главный риск для инфляции представляло введение налога с продаж, от которого власти в итоге отказались.

«Мы оценивали действительно разные варианты, те, по которым появлялась какая-то информация, разные сочетания. Учитывая, что Министерство финансов сказало, что налог с продаж вводить не будет, все другие варианты дают нам оценку потенциального роста инфляции в пределах 1,5, максимум 2,0 процентных пункта», — приводит Reuters слова Набиуллиной.

Отмечается, что Банк России в ближайшее время завершит переход от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике, и ключевая ставка может оставаться в диапазоне 6-7 процентов.

Ранее Набиуллина заявила, что годовой уровень инфляции может увеличить рост цен на бензин.