В Уфе в дни ЧМ-2018 покажут футбольный балет

Башкирский государственный театр оперы и балета покажет в дни ЧМ-2018 балет с элементами футбола, сообщает пресс-служба ФК «Уфа».

В спектакле будут задействованы 29 актеров, которые исполнят роли игроков и фанатов.

«В основе сюжета лежит любовная история: молодой человек приводит любимую девушку на футбольный стадион, и их глазами зритель видит этот матч», — сказал хореограф-постановщик Алексей Ищук.

По его словам, полноценный балетный спектакль про футбол в стране ставится впервые. «Центральное место в нем отдано не столько декорациям, сколько музыке, свету и движению — драматургия будет меняться под действием этих факторов, — отметил он. — На сцене артисты будут в буквальном смысле играть в футбол, пасовать мяч друг другу».