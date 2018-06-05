В Казани по подозрению во взятке арестован следователь СКР

Фото: Реальное время

Под домашний арест до 3 августа отправил накануне Ново-Савиновский райсуд Казани следователя-криминалиста Альметьевского межрайонного следственного отдела Евгения Винкова. Его подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей.

Как утверждает источник «Реального времени», Винкова задержали 2 июня на парковке у казанского ТЦ после получения денег за прекращение уголовного преследования фигуранта дела о мошенничестве.

Расследование уголовного дела ведет третий отдел Следкома по РТ.

В пресс-службе ведомства эту историю пока не комментируют. Впрочем, источники «Реального времени» не исключают скорого увольнения Винкова — на допросе в Следкоме он частично признал вину.

Ранее в казанском суде стартовал процесс по делу о взятке в 300 тысяч рублей, на скамье подсудимых — следователь полиции и адвокат.