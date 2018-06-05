Пермячка выпустила серию рисунков о том, как будут выглядеть супергерои на пенсии

Пермский иллюстратор и художник Леся Гусева создала собственную вселенную под названием «Пенсионерия», где изобразила, как будут выглядеть известные герои комиксов и мультфильмов на пенсии.

За основу девушка взяла персонажей Marvel, DC, Disney. Первым в серии стало изображение Женщины-кошки, созданное в рамках художественного марафона.

Затем коллекция героев значительно пополнилась. Среди них — Питер Паркер, Капитан Америка, Халк, Локи, Джокер, Микки Маус, Белоснежка и другие. Все они изображены в бытовых условиях, тем самым вызывая комический эффект.

Все свои творения девушка публикует на своей странице в Instagram.

Напомним, Леся Гусева прославилась на всю Россию как автор рыжей белки Крошки Ши, которая стала появляться на стенах зданий в Перми, открытках, фотографиях и на стикерах в социальных сетях.